Meteorolojiden Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
33 dakika önce
Hatay ve Osmaniye'de bugün kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Hatay
ve Osmaniye
'de bugün kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Osmaniye'nin Toprakkale
, Hasanbeyli
, Düziçi
ve Bahçe
ilçeleri ile Hatay'ın Antakya
, Yayladağı
, İskenderun
, Arsuz
, Payas
, Belen
, Dörtyol
ve Erzin
ilçelerinde kuvvetli rüzgar etkili olacak.
Orta ve Doğu Akdeniz
açıkları ile Hatay kıyılarında ise fırtına bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı tedbirli olunması gerekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:21 Kaynak: AA
Meteorolojiden Akdeniz İçin Fırtına Uyarısı
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