Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Meteorolojiden Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

33 dakika önce

Hatay ve Osmaniye'de bugün kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden Kuvvetli Rüzgar Uyarısı, System.String[]
Hatay ve Osmaniye'de bugün kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Osmaniye'nin Toprakkale, Hasanbeyli, Düziçi ve Bahçe ilçeleri ile Hatay'ın Antakya, Yayladağı, İskenderun, Arsuz, Payas, Belen, Dörtyol ve Erzin ilçelerinde kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Orta ve Doğu Akdeniz açıkları ile Hatay kıyılarında ise fırtına bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı tedbirli olunması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:21 Kaynak: AA

Toprakkale, Osmaniye, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteorolojiden Akdeniz İçin Fırtına Uyarısı AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez

Rusya'nın 66 Yaşındaki Devlet Başkanı Putin, Kayak Performansıyla Gençlere Taş Çıkarttı Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 04:54:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]