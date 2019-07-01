Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı
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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

2 saat önce

Malatya, Elazığ, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli'de kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı, System.String[]
Malatya, Elazığ, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli'de kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, söz konusu illerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Bölge genelinde sıcaklıkların 2-4 derece azalacağı öngörülürken rüzgarın ise kuzeyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:13 Kaynak: AA
Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Güncel
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