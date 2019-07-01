Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı
2 saat önce
Malatya, Elazığ, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli'de kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:13 Kaynak: AA
, Elazığ
, Bingöl
, Adıyaman
ve Tunceli
'de kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, söz konusu illerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Bölge genelinde sıcaklıkların 2-4 derece azalacağı öngörülürken rüzgarın ise kuzeyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Vatandaşların, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısından çok konuşulacak çıkış: Aklıma korkunç şeyler geliyor
Türkiye ve Libya arasındaki gerilim tırmanıyor! Peki kim kimi destekliyor?
Dolarda sert düşüş yaşanıyor! İşte son durum
Son Dakika! Diyanet, vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini açıkladı