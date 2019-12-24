Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde güney ve güneydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı, System.String[]

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde güney ve güneydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 9, Hakkari'de 7, Bitlis'te 6 ve Muş'ta 7 derece olması beklenmektedir. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - VAN

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:42 Kaynak: İHA
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