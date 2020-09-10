Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Son Dakika

Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmeye göre, yarın ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde yağış beklenmezken, rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.