Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

22.03.2021 09:08
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı, System.String[]

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Aralıklı ve yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Bölge genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatıdan orta, zaman zaman kuvvetli rüzgar şeklinde (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis'te 8, Van'da 13, Hakkari'de 12 ve Muş'ta 13 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Bölgemiz genelimde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - VAN

Meteoroloji, Van, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Son Dakika


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