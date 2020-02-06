Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısında bulundu.

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı, System.String[]

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısında bulundu.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 6, Hakkari'de 4, Bitlis'te 2 ve Muş'ta 4 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölge genelinde rüzgarın güneyli yönlerden akşam saatleri itibariyle etkisini arttırarak gece saatlerinde kuvvetli ve fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN

Sabah, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:15 Kaynak: İHA
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