Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın kar yağışlı geçeceğini belirterek, kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısında bulundu.



Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatıdan orta, zaman zaman kuvvetli rüzgar şeklinde (40-60km/sa) eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da eksi 5, Hakkari ve Muş'ta eksi 7, Bitlis'te eksi 9 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ile birlikte meydana gelen yoğun kar yağışları nedeniyle eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Rüzgarın kuzeybatıdan yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden; oluşabilecek olumsuzluklara (soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN