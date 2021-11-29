Üye Girişi
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

29.11.2021 17:25
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bölümünde bugün akşam saatlerinden itibaren başlaması ve yarın da etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bölümünde bugün akşam saatlerinden itibaren başlaması ve yarın da etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 16.00 itibarıyla İstanbul Beylikdüzü, Arnavutköy, Çatalca, Çatalca Radar Sahası, Silivri, İstanbul Boğazı Karadeniz çıkışı ve Kilyos; Düzce Yığılca ve Gümüşova; İzmir Narlıdere, Karaburun, Urla, Konak ve Çatalkaya Radar Sahası, Balıkesir Bigadiç Gediktepe, Tekirdağ Marmaraereğlisi ve Muratlı'da en yüksek rüzgar hızları kaydedildi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın da Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde batı ve güneybatı yönlerden saatte 60-90 kilometre, yüksek kesimlerde ise yer yer saatte 100 kilometre üzeri hızda esmesi bekleniyor.

Vatandaşlardan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji, Karadeniz, Kilyos, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen partisinden ihraç edildi 18:09 Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen partisinden ihraç edildi Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü 16:26 Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim 16:05 Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi 15:41 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! 15:32 İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! Güvenlik güçleri bile şaşkın! Ticari taksinin tepe lambasından 107 gram esrar çıktı 15:05 Güvenlik güçleri bile şaşkın! Ticari taksinin tepe lambasından 107 gram esrar çıktı
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! 14:41 Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek 14:28 Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek

Son Dakika Haberleri
18:17 Şu anda her yer kırmızı! İstanbul'da trafik yüzde 80'e yükseldi
18:08 Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen partisinden ihraç edildi
18:08 Son dakika: Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın kalp krizi geçirdi! Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor
17:50 İşte Bülent Arınç'ın damadının beraat gerekçesi! Gülen'e saygı duymak, örgüt üyeliği için yeterli görülmedi
17:40 İstanbul'da hayatı felç eden fırtına bu gece ve yarın da devam edecek
17:27 Tekirdağ'dan tsunamiyi andıran görüntüler! Deniz ve kıyı şeridi birleşti
17:06 Fatih Terim'e yaptığı sert eleştirilerle tanınan Ahmet Çakar'dan olay yorum: Vatanı mı satmış!
17:04 Altının kilogramı 730 bin liraya çıktı
16:53 HDP'nin kapatılma davasında gelişme! Esas hakkındaki görüş AYM'ye sunuldu
16:51 İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı
Şu anda her yer kırmızı! İstanbul'da trafik yüzde 80'e yükseldi Şu anda her yer kırmızı! İstanbul'da trafik yüzde 80'e yükseldi         
18:18
Doktoru "cinler senin için kurban kesecek" diye dolandırdı! Doktoru "cinler senin için kurban kesecek" diye dolandırdı!         
16:27
3 kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkıştı 3 kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkıştı         
16:25
Mavi Marmara gemisi satıldı Mavi Marmara gemisi satıldı         
15:44
Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı         
15:35
İstanbul'daki fırtınanın şiddetini en iyi anlatan görüntü! Koca tır, oyuncak araba gibi savruldu İstanbul'daki fırtınanın şiddetini en iyi anlatan görüntü! Koca tır, oyuncak araba gibi savruldu         
15:08
Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi         
14:42
Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı         
14:40
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim         
14:10
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!         
13:36
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 18:30:57. #1.11#
SON DAKİKA: Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement