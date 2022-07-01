Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

01.07.2022 19:00
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika
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