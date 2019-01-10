Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteorolojiden Kuvvetli Sağanak Uyarısı

1 saat önce

İstanbul ve Yalova çevrelerinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

Meteorolojiden Kuvvetli Sağanak Uyarısı, System.String[]
İstanbul ve Yalova çevrelerinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Trakya'da halen devam eden sağanak yağışların, gece saatlerinden itibaren İstanbul ve Yalova çevrelerinde de kuvvetli (20-40 kg/metrekare) olmasının beklendiği duyuruldu.

Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:44 Kaynak: AA

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