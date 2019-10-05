Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
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Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

1 saat önce

İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey ilçeleri, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı, System.String[]

İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey ilçeleri, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey ilçeleriyle, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusunda, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyılarında etkisini kaybetmesi beklenen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi öneriliyor.

Kastamonu, İstanbul, Sakarya, Yalova, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:40 Kaynak: AA
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