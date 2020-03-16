Meteorolojiden kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

7 saat önce

Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak, rakımı 1500 metre ve üzeri yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteorolojiden kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı, System.String[]

Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak, rakımı 1500 metre ve üzeri yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, yarın ve çarşamba günü Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak tahmin ediliyor.

Rakımı 1500 metre ve üzeri yerlerde yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ayrıca, bu akşam saatlerinden sonra Güney Ege, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Güneydoğu Anadolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:06 Kaynak: AA
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