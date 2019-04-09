Meteorolojiden "Kuvvetli Yağış" Uyarısı
5 dakika önce
Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde "kuvvetli yağış" bekleniyor.
Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde "kuvvetli yağış" bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Diyarbakır, Mardin ve Batman ile Şırnak'ın batısı ile Şanlıurfa'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Ege Bölgesi'nde ise İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:11 Kaynak: AA
Pazar ve Markette Fiyatlar Artınca Tüketici Online Alışverişe Yöneldi
Yasak Olmasına Rağmen İnternetten Atmaca Satılıyor! Cezası 10 Bin Lira
Dolar ve Euro Günü Nasıl Kapattı! İşte Son Durum
Baykal'dan Hükümete Çağrı: Sonuçlar Hemen İlan Edilmeli