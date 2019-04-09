Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden "Kuvvetli Yağış" Uyarısı

Meteorolojiden "Kuvvetli Yağış" Uyarısı

5 dakika önce

Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde "kuvvetli yağış" bekleniyor.

Meteorolojiden
Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde "kuvvetli yağış" bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Diyarbakır, Mardin ve Batman ile Şırnak'ın batısı ile Şanlıurfa'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Ege Bölgesi'nde ise İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:11 Kaynak: AA

Şırnak, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Ege, Güneydoğu Anadolu, Ekonomi
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