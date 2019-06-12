Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
4 saat önce
Trakya'da kuvvetli yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Trakya
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:51 Kaynak: AA
'da kuvvetli yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Son radar verileri ve tahminlere göre, Trakya kesiminde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne
'nin güneyi ( Uzunköprü
, Meriç
, İpsala
, Keşan
ve Enez
) ile Tekirdağ
'ın batısı ( Süleymanpaşa
, Hayrabolu
, Malkara
ve Şarköy
) ve Kırklareli
'nin güneybatısında ( Pehlivanköy
, Lüleburgaz
ve Babaeski
) önümüzdeki 2 saat süresince kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını
, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
Açıklamada, kuvvetli yağışların 18.00'e kadar sürmesinin beklendiği aktarıldı.
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