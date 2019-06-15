Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

3 saat önce

İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bilecik, Karabük, Bolu ve Çorum çevrelerinde yarın yerel olarak kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı, System.String[]
İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bilecik, Karabük, Bolu ve Çorum çevrelerinde yarın yerel olarak kuvvetli yağış tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Marmara'nın güneydoğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Kocaeli, Balıkesir, Nevşehir, Kırşehir, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışların, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bilecik, Karabük, Bolu ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:55 Kaynak: AA
Akdeniz, Ege, İç Anadolu, Güncel
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