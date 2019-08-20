Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

1 saat önce

Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı, System.String[]
Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın akşam saatlerine kadar Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.
Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Batı Karadeniz, Karadeniz, Sakarya, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:14 Kaynak: AA
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