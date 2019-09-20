Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

45 dakika önce

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde bugün öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı, System.String[]

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde bugün öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri bugün parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Çankırı çevrelerinde sağanak bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:54 Kaynak: AA
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