Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş ve Şanlıurfa çevrelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yağış tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş ve Şanlıurfa çevrelerindeki yağışların kuvvetli görülmesi bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı, Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.