Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

12.10.2020 12:37
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı, System.String[]

Kıyı Ege, Edirne'nin güneyi, Balıkesir'in batısı ile Çanakkale çevrelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Kıyı Ege, Edirne'nin güneyi, Balıkesir'in batısı ile Çanakkale çevrelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Kıyı Ege ( İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları ( Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Ege, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

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