Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

Mersin'in doğusu, Adana il merkezi ile Kahramanmaraş'ın güney ve batısında yarın yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Ankara dışında), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Antalya'nın doğu kesimleri, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Niğde, Karaman, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Mersin'in doğusu, Adana il merkezi ile Kahramanmaraş'ın güney ve

batısında yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Rüzgarın Antalya Körfezi'nde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Denizlerde ise Batı Karadeniz, Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.