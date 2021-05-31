Marmara Bölgesi'nin doğusu için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

İstanbul ile Marmara Bölgesi'nin doğusunda yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinin yanı sıra Kocaeli, Sakarya, Yalova'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.