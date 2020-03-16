Meteorolojiden kuvvetli yağış ve çığ uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden kuvvetli yağış ve çığ uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde yağış ve çığ uyarısında bulundu.

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve çığ uyarısı, System.String[]

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde yağış ve çığ uyarısında bulundu.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Yağışların Bitlis ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van'da 9, Muş'ta 7, Bitlis'te 4 ve Hakkari'de 6 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde gerek kar erimesi ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Bitlis ve Muş çevrelerinde beklenen kuvvetli yağış ile birlikte bölge genelinde kar erimeleri olabileceğinden, meydana gelebilecek sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - VAN

Bitlis, Van, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:45 Kaynak: İHA
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