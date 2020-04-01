Meteorolojiden kuvvetli yağış ve çığ uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde kuvvetli yağış ve çığ uyarısında bulundu.



Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yağışların Muş, Bitlis, Hakkari ile Van'ın güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli rüzgar şeklinde esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van ve Muş'ta 8, Bitlis ve Hakkari'de 6 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Muş, Bitlis ve Hakkari illerimizde kuvvetli olacağı (25-50 kg/m2) tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemiz genelinde gerek kar erimesi ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - VAN