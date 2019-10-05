Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
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Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

48 dakika önce

Muğla'nın kıyı kesimi, Antalya'nın doğu ilçeleri, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Afyonkarahisar çevrelerinde güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı, System.String[]

Muğla'nın kıyı kesimi, Antalya'nın doğu ilçeleri, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Afyonkarahisar çevrelerinde güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yağışların, sabah saatlerinde Muğla'nın kıyı kesiminde, öğleden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde ve gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Rüzgar, akşam saatlerine kadar Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Afyonkarahisar çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi öneriliyor.

Hava sıcaklıklarının; iç ve batı kesimlerde 4 - 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Zonguldak, Kastamonu, Antalya, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:56 Kaynak: AA
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