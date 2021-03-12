Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde yarın buzlanma, don ve sis bekleniyor - Son Dakika

Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde yarın sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde havanın parçalı bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.