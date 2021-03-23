Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

23.03.2021 09:20
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesindeki 6 il için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu Bölgesindeki 6 il için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölge genelinde ( Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan) 23.03.2021 Salı günü öğle saatlerinden itibaren 24.03.2021 Çarşamba günü gece saatlerine kadar görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların aralıklarla yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2); Erzurum'un güney çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve/veya şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklenmektedir.

Ayrıca, bölge genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/sa) bekleniyor. Çarşamba günü etkisini kaybedecek" denildi. - ERZİNCAN

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Doğu Anadolu, Erzincan, Ardahan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı - Son Dakika


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