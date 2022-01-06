Üye Girişi
Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve fırtına uyarısı! - Son Dakika

Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve fırtına uyarısı!

06.01.2022 08:16
Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuna ilişkin son dakika açıklaması geldi. Meteorolojinin 6 Ocak verilerine göre Kıyı Ege ve Akdeniz bölge geneli ile Kırklareli, Edirne ve Manisa çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın hızını Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında 70, Orta Karadeniz kıyı kesiminde ise 60 km'ye kadar çıkarması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika sağanak yağmur ve fırtına uyarısı geldi. Yapılan açıklamada yağışlı havanın Kıyı Ege ve Akdeniz bölge geneli ile Kırklareli, Edirne ve Manisa çevrelerinde etkili olacağı belirtildi. Fırtına uyarısı da yapılan açıklamada rüzgarın hızını Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında 70, Orta Karadeniz kıyı kesiminde ise 60 km'ye kadar çıkarması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

BUGÜN YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege ve Akdeniz bölge geneli ile Kırklareli, Edirne ve Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

FIRTINA UYARISI

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, Orta Karadeniz kıyı kesiminde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli ve Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve bulutlu

SİVAS °C, 3°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz kıyı kesiminde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 6°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 9°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 11°C

Az bulutlu

YORUMLAR
500

Meteoroloji, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve fırtına uyarısı! - Son Dakika


Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 6 Ocak döviz kuru Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 6 Ocak döviz kuru         
08:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili vekillere: Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili vekillere: Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:09
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişiklik yapıldı! İşte yeni dönemin ayrıntıları Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişiklik yapıldı! İşte yeni dönemin ayrıntıları         
03:04
Mide bulandıran görüntü! Sapık, sokak ortasında kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yaptı Mide bulandıran görüntü! Sapık, sokak ortasında kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yaptı         
22:13
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri geliyor! Konyaspor transferde sona geldi Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri geliyor! Konyaspor transferde sona geldi         
17:24
Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek         
16:54
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21
Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne? Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne?         
15:55
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48
Hükümetin istifa ettiği Kazakistan'da sular durulmuyor! Belediye binası yakınlarında silah sesleri yükseldi Hükümetin istifa ettiği Kazakistan'da sular durulmuyor! Belediye binası yakınlarında silah sesleri yükseldi         
14:46
Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı         
12:34
Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
12:31
Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız         
11:31
Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi         
11:21

Son Dakika Haberleri
08:16 Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve fırtına uyarısı!
08:13 Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 6 Ocak döviz kuru
08:00 Erdoğan ve Bahçeli'nin masasındaki 4 kritik başlık!
07:52 ABD'den, Kazakistan'da "sükunet" ve "anayasal kurumlara saygı" çağrısı
00:55 THY, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'a yapacağı seferleri iptal etti
00:54 Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
00:37 Stokçuluğa ağır cezalar getiren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
00:36 Oğlunu alev alev yanan evde sandı, karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı
00:20 Arkadaşının devesini sevmek için ahıra giren kadın ölü bulundu!
00:10 Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, KGAÖ ülke liderlerinden yardım talep etti! Rusya 4 maddelik şartlarını sıraladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 08:25:23. #1.11#
SON DAKİKA: Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve fırtına uyarısı! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement