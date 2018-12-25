Meteorolojiden Kuvvetli Yağmur ve Kar Uyarısı
2 saat önce
İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağmur ve kar bekleniyor.
İç Anadolu
'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz
'de kuvvetli yağmur
ve kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun güney ve doğusunda ( Konya
, Karaman
, Niğde
, Aksaray
, Nevşehir
, Kırşehir
, Yozgat
, Sivas
ve Kayseri
) kar yağışlarının kuvvetli (10-20 santimetre) olacağı tahmin ediliyor.
Yağış ve sonrasında görülecek kuvvetli buzlanma ve don olayı sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği öngörülüyor.
Aynı saatlerde Doğu Karadeniz'de başlayacak yağışların, Gümüşhane
ve Bayburt
çevreleri ile Giresun
, Trabzon
ve Rize
'nin iç ve yüksek kesimlerinde (300 metre ve üzeri rakımlı yerlerde) yoğun kar (20 santimetre ve üzeri), Giresun, Trabzon ve Rize'nin kıyı kesimlerinde ise kuvvetli yağmur (30-60 kilogram/metrekare) şeklinde olması bekleniyor.
Muhtemel buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar ve su baskını
gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:03 Kaynak: AA
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