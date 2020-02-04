Meteorolojiden kuzey, iç ve batı bölgeler için fırtına uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden kuzey, iç ve batı bölgeler için fırtına uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey, iç ve batı bölgeleri için fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojiden kuzey, iç ve batı bölgeler için fırtına uyarısı, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey, iç ve batı bölgeleri için fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara ve Kıyı Ege'de güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli esecek rüzgarın, zamanla iç ve kuzey kesimlerde de etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına (saatte 70-100 kilometre) şeklinde görülmesi bekleniyor.

Fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra batı bölgelerde etkisini kaybederek yerini kuzeybatılı (Karayel) rüzgara bırakması ancak İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde perşembe akşam saatlerine kadar etkili olması öngörülüyor.

Bu nedenle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:50 Kaynak: AA
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