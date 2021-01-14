Bursa için kar ve don uyarısı - Son Dakika

Bursa'da bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibaren beklenen kar yağışının, yarın öğle saatlerine kadar Bursa çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiği belirtildi.

Buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.