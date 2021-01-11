Meteorolojiden Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz için yağış uyarısı - Son Dakika

Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Manisa, Kütahya, Antalya, Rize ve Artvin çevrelerinde yarın yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.

Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Manisa, Kütahya, Antalya, Rize ve Artvin çevrelerinde yağmur ve sağanak beklenirken, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin ise az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Trakya kesimi, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Denizlerde ise Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına, Kuzey Ege'de ise fırtınamsı rüzgar olacağı tahmin ediliyor.