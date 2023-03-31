Marmara Bölgesi için 'fırtına' uyarısı - Son Dakika
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Marmara Bölgesi için 'fırtına' uyarısı

31.03.2023 14:38
Marmara Bölgesi için 'fırtına' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nde cumartesi gün başlayıp, pazar sabaha kadar sürecek fırtına uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nde cumartesi gün başlayıp, pazar sabaha kadar sürecek fırtına uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada yarın saat 09.00'dan, pazar günü saat 06.00'ya kadar Marmara Bölgesi'nde rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli; İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Yalova çevrelerinde kuvvetli, yer yer hamleli fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde 70-80 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Yetkililer, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.


Kaynak: DHA
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Marmara Bölgesi, Fırtına, Güncel, Son Dakika

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