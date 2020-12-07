Meteorolojiden Marmaris'e sağanak yağış uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden Marmaris'e sağanak yağış uyarısı

Bugün akşam saatlerinden itibaren Marmaris'te sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Bugün akşam saatlerinden itibaren Marmaris'te sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji'den alınan verilere göre, Muğla'nın kıyı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olabileceğine karşı uyarıda bulunuldu. 21-50 kilogram olabileceği tahmin edilen sağanak yağışlarla birlikte olası su baskını, ani sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması belirtildi. -İHA-

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