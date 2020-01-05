Meteorolojiden Mersin için 'kırmızı' uyarı - Son Dakika

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce yarın sabahtan itibaren Adana ile Mersin'de kuvvetli ve gök gürültülü yağış beklendiği duyuruldu. Çarşamba gününe kadar sürmesi beklenen yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi. 'MeteoUyarı' haritasında Mersin, kırmızı ile gösterildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Mersin ve Adana'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü yağış beklendiği belirtildi. Çarşamba sabahına kadar şiddetli ve yer yer aşırı olmak üzere yağışların süreceği kaydedildi. Metrekareye 100- 200 kilogram yağış düşmesinin beklendiği belirtilen açıklamada; sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.