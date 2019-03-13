Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Mersin İçin Yağış Uyarısı

Meteorolojiden Mersin İçin Yağış Uyarısı

1 saat önce

Mersin çevrelerinde bu akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden Mersin İçin Yağış Uyarısı, System.String[]
Mersin çevrelerinde bu akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Mersin çevrelerinde akşam saatlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın, kıyı kesimlerinde gece saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaş ve yetkililerin ani sel, su baskını, hortum ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:08 Kaynak: AA

Mersin, Güncel
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