Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Muğla için korkutan uyarı
Son Dakika 3. Sayfa Meteorolojiden Muğla için korkutan uyarı

Meteorolojiden Muğla için korkutan uyarı

2 saat önce

Meteoroloji 4. Bölge Tahmin ve Uyarı merkezinden yapılan açıklamaya göre, Muğla'da başta,, Köyceğiz, Ula, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde şiddetli yağış bekleniyor.

Meteorolojiden Muğla için korkutan uyarı, System.String[]

Meteoroloji 4. Bölge Tahmin ve Uyarı merkezinden yapılan açıklamaya göre, Muğla'da başta,, Köyceğiz, Ula, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde şiddetli yağış bekleniyor.


Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Muğla'da görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak il genelinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2), Marmaris, Köyceğiz, Ula, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (76-150 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - MUĞLA

Köyceğiz, Ortaca, Muğla, Ula, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:55 Kaynak: İHA
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