Meteorolojiden Orta Ege için fırtına uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden Orta Ege için fırtına uyarısı

24 dakika önce

Orta Ege'de yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteorolojiden Orta Ege için fırtına uyarısı, System.String[]

Orta Ege'de yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Orta Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Vatandaşların Orta Ege'de beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:00 Kaynak: AA
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