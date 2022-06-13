Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, Orta Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanaklar bölge genelinde yerel olarak kuvvetli, Samsun 'un iç kesimleri ile Amasya 'nın kuzeyinde yer yer çok kuvvetli olacak.

Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz, Samsun, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Meteorolojiden Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

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