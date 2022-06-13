Meteorolojiden Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

13.06.2022 14:08
Meteorolojiden Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'de gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'de gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, Orta Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanaklar bölge genelinde yerel olarak kuvvetli, Samsun'un iç kesimleri ile Amasya'nın kuzeyinde yer yer çok kuvvetli olacak.

Vatandaşlar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı uyarıldı.

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Meteorolojiden 8 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Meteorolojiden 8 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz, Samsun, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteorolojiden Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Meteorolojiden Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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