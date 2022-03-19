Meteorolojiden Orta Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden Orta Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı

19.03.2022 11:33
Meteorolojiden Orta Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Samsun, Ordu ile Tokat'ın kuzey ve doğu çevrelerinde gece başlayıp yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli kar yağışı etkili olacak.

Samsun, Ordu ile Tokat'ın kuzey ve doğu çevrelerinde gece başlayıp yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Orta Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz'de görülecek kar yağışlarının, gece saatlerinde başlayacağı ve yarın akşam saatlerine kadar süreceği belirtildi.

Yağışların Samsun ve Ordu ile Tokat'ın kuzey ve doğu çevrelerinde kuvvetli, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer yoğun olmasının beklendiği bildirildi.

Vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olması istendi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meteorolojiden Orta Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı - Son Dakika


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