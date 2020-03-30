Meteorolojiden Orta Karadeniz için yağış uyarısı - Son Dakika

Orta Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin parçalı ve çok bulutlu diğer kesimlerin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı kaydedildi.

Açıklamada, yarın bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği, hava sıcaklıklarının bölgenin iç kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağının beklendiği aktarıldı.

Çarşamba günü ise bölge genelinde yağışların devam edeceği, hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 5 derece düşeceği belirtildi.