Meteorolojiden Orta Karadeniz için yağış uyarısı - Son Dakika

Samsun, Amasya ve Tokat'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 Kasım'dan itibaren bölge genelinde yağışlı havanın etkili olacağı, yağışların Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği aktarıldı.

Yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi beklendiği anlatılan açıklamada, vatandaşların meteorolojik uyarıları dikkate almasının önem arz ettiği vurgulandı.