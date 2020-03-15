Meteorolojiden Orta ve Doğu Karadeniz'de kar ve buzlanma uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden Orta ve Doğu Karadeniz'de kar ve buzlanma uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteorolojiden Orta ve Doğu Karadeniz'de kar ve buzlanma uyarısı, System.String[]

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren yağmur şeklinde başlayacak yağışların, yarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

Salı ve çarşamba günleri de aralıklarla kar yağışlarının devam etmesi beklenen bölgede, vatandaşlardan ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Karadeniz'in iç kesimleri için zirai don uyarısında bulunuldu ve çiftçiler, gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıldı.

Doğu Karadeniz, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:14 Kaynak: AA
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