Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
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Meteorolojiden Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

1 saat önce

Samsun ve Ordu çevreleriyle, Giresun'dan başlayarak zamanla Trabzon, Rize ve Artvin'de yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı, System.String[]

Samsun ve Ordu çevreleriyle, Giresun'dan başlayarak zamanla Trabzon, Rize ve Artvin'de yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevreleriyle, öğle saatlerinden sonra ve akşam Giresun'dan başlayarak zamanla Trabzon, Rize ve Artvin'in yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Giresun, Samsun, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:50 Kaynak: AA
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