Meteorolojiden sağanak uyarısı - Son Dakika

Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Adana ve Mersin çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son
değerlendirmelere göre, bugün ülkenin kuzey ve batısı parçalı ve yer
yer çok bulutlu olacak.
Marmara, Ege (Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri
hariç), Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Adana ve Mersin çevrelerinin yerel
olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçeceği
tahmin ediliyor.
Yağışların, İç Anadolu'nun doğusu, Orta
Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Samsun çevreleri ve
Kastamonu ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında
seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta
kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.