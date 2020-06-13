Meteorolojiden sağanak uyarısı - Son Dakika

Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Adana ve Mersin çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son

değerlendirmelere göre, bugün ülkenin kuzey ve batısı parçalı ve yer

yer çok bulutlu olacak.

Marmara, Ege (Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri

hariç), Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Adana ve Mersin çevrelerinin yerel

olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçeceği

tahmin ediliyor.

Yağışların, İç Anadolu'nun doğusu, Orta

Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Samsun çevreleri ve

Kastamonu ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında

seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta

kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.