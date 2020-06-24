Meteorolojiden "sağanak" uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden "sağanak" uyarısı

Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Yağışların Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Doğu Karadeniz, Ardahan, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı - Son Dakika

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