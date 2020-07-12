Meteorolojiden "sağanak" uyarısı

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Tokat, Afyonkarahisar ve Ankara'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.
Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve
doğusu, Tokat ile bu akşam ilk saatlerde
Afyonkarahisar ve Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların yarın öğle
saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve
Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Giresun'un doğu, Trabzon'un batısı
ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde
çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.