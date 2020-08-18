Meteorolojiden sağanak uyarısı

Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve

yer yer çok bulutlu olacak.

Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan

çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak

ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık

geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması ve mevsim normalleri civarında

seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu

kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta

kuvvette esmesi öngörülüyor.