Meteorolojiden sağanak uyarısı

Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve
yer yer çok bulutlu olacak.
Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan
çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak
ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık
geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması ve mevsim normalleri civarında
seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu
kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta
kuvvette esmesi öngörülüyor.