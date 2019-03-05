Meteorolojiden Sağanak Uyarısı
45 dakika önce
Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile bazı iller için sağanak uyarısı yapıldı.
Marmara
, Kuzey Ege
, İç Anadolu
'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz
ile bazı iller için sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, yarın ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.
Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile İzmir
, Aydın
, Kırşehir
, Yozgat
ve Giresun
çevrelerinde sağanak bekleniyor.
İç ve doğu kesimlerde sis ve pus beklenirken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:32 Kaynak: AA
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