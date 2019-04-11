Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Sağanak Uyarısı

Meteorolojiden Sağanak Uyarısı

1 saat önce

Marmara, İç ve Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Marmara, İç ve Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta
Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde aralıklı
sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığı batı kesimlerde 2-4 derece artarken, diğer yerlerde önemli bir
değişiklik olmayacak.

Marmara, İç ve Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:26 Kaynak: AA
Karadeniz, İç Anadolu, Ege Akdeniz, Marmara, Güncel
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