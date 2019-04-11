Meteorolojiden Sağanak Uyarısı
1 saat önce
Marmara, İç ve Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Marmara
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:26 Kaynak: AA
, İç ve Kuzey Ege
, Akdeniz
, İç Anadolu
, Batı ve Orta Karadeniz
ile Güneydoğu Anadolu
'nun bazı illerinde aralıklı
sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün Türkiye
genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığı batı kesimlerde 2-4 derece artarken, diğer yerlerde önemli bir
değişiklik olmayacak.
Marmara, İç ve Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Gaziantep
, Kilis
ve Adıyaman
çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
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