Meteorolojiden sağanak uyarısı
1 saat önce
Yurdun iç ve batı kesimlerinde yarın havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde, yerel olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Yurdun iç ve batı kesimlerinde yarın havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde, yerel olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:48 Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.
Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde, yerel olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak meydana gelmesi, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.
'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli hakkında karar çıktı
Pedofili içerikli kitabıyla büyük tepki toplayan yazarın ifadesi ortaya çıktı
Meksika'da turistleri taşıyan yolcu otobüsü ve TIR çarpıştı: 23 ölü, 30 yaralı
FETÖ'nün kara havacılık davasında karar çıktı